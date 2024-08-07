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В Курске выстроилась очередь из желающих сдать кровь для раненых

Сотни горожан откликнулись на призыв помочь пострадавшим в приграничье.
Сергей Лебедев 2024-08-07 11:58:04
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Сегодня на главной площади Курска начала работать мобильная станция переливания крови. С самого открытия пункта нему выстроилась очередь из неравнодушных горожан, которые откликнулись на призыв временно исполняющего обязанности губернатора о помощи пострадавшим в приграничье.

По словам медиков, в данный момент острой необходимости в крови нет, так как есть резерв. Однако его нужно пополнить. Отмечается, что сегодня станция будет работать до последнего желающего сдать кровь.

Напомним, ранее в Курской области на усиленный режим работы перевели все экстренные службы. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов.

Врио губернатора также обратился к жителям области. Он призвал их не оставаться равнодушными.

#Курск #медики #наш эксклюзив #переливание #кровь #приграничье
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