Число пострадавших в ДТП с автобусом под Волгоградом выросло до 20

Число пострадавших при ДТП с грузовиком и автобусом в Волгоградской области увеличилось до 20 человек, шестеро из них - дети, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

«Один человек погиб, 20 пострадали, в том числе шесть детей - все на амбулаторном лечении... Среди пассажиров, получивших травмы разной степени тяжести, 7 жителей Астраханской области», - написал глава региона в своем Telegram.

Пострадавших доставили в больницу, где им оказывают необходимую помощь, добавил губернатор. Он также выразил соболезнования семье погибшего водителя автобуса, который ранее скончался от полученных травм.

В больнице также находится 32-летний водитель грузовика, пишет ТАСС со ссылкой на представителей Михайловской центральной районной больницы, куда были доставлены пострадавшие. Он в реанимации в тяжелом состоянии.

Напомним, столкновение пассажирского автобуса с грузовиком произошло сегодня рано утром на трассе в Волгоградской области. Автобус двигался по маршруту Астрахань - Москва, после ДТП часть пассажиров пересели на другой автобус и направились дальше в столицу.