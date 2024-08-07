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Число пострадавших в ДТП с автобусом под Волгоградом выросло до 20

По данным местной больницы, в реанимации в тяжелом состоянии находится водитель грузовика, ранее от полученных травм скончался водитель автобуса.
Елизавета Кондрикова 2024-08-07 11:35:24
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Число пострадавших при ДТП с грузовиком и автобусом в Волгоградской области увеличилось до 20 человек, шестеро из них - дети, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

«Один человек погиб, 20 пострадали, в том числе шесть детей - все на амбулаторном лечении... Среди пассажиров, получивших травмы разной степени тяжести, 7 жителей Астраханской области», - написал глава региона в своем Telegram.

Пострадавших доставили в больницу, где им оказывают необходимую помощь, добавил губернатор. Он также выразил соболезнования семье погибшего водителя автобуса, который ранее скончался от полученных травм.

В больнице также находится 32-летний водитель грузовика, пишет ТАСС со ссылкой на представителей Михайловской центральной районной больницы, куда были доставлены пострадавшие. Он в реанимации в тяжелом состоянии.

Напомним, столкновение пассажирского автобуса с грузовиком произошло сегодня рано утром на трассе в Волгоградской области. Автобус двигался по маршруту Астрахань - Москва, после ДТП часть пассажиров пересели на другой автобус и направились дальше в столицу.

#Москва #в стране и мире #Волгоградская область #ДТП #пострадавшие #столкновение #Астрахань #пассажирский автобус
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