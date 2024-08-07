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Один человек погиб и 16 пострадали в ДТП с автобусом под Волгоградом

Среди пострадавших трое детей, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
Елизавета Кондрикова 2024-08-07 07:32:06
© Фото: VOLG_34MVD, Telegram © Видео: VOLG_34MVD, Telegram

В Волгоградской области пассажирский автобус, направлявшийся из Астрахани в Москву, столкнулся с грузовиком, один человек погиб, 16 пострадали. Об этом сообщает ГУ МВД по Астраханской области.

«В результате ДТП водитель автобуса от полученных травм скончался. За медицинской помощью обратились 16 человек», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Среди пострадавших - трое детей, их состояние оценивается как средней степени тяжести, уточнили в администрации Волгоградской области. В тяжелом состоянии находятся двое взрослых.

Всего в автобусе находились 30 пассажиров, 14 человек пересели на другой автобус и продолжили движение в Москву.

По сообщению МВД, ДТП произошло в 04.16 утра среды, 7 августа. На место прибыли медики, а также присутствуют сотрудники следственно-оперативной группы, Госавтоинспекции и эксперты-автотехники. Будет проведена проверка по факту случившегося.

#в стране и мире #грузовик #ДТП #пострадавшие #автобус #столкновение
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