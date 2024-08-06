Забайкальская семья отправилась в зону СВО в составе экипажа Т-72

Танк Т-72 работает на манер артиллерийского орудия. Укрывшись в лесополосе, бьет по навесной траектории. Экипаж в относительной безопасности, дальность стрельбы - несколько километров.

Танкисты работают с закрытой огневой позиции по укреплениям украинских боевиков, обеспечивая мощную огневую поддержку нашим штурмовым подразделениям. Экипаж не просто три танкиста, а семья в прямом смысле слова. Наводчик и механик-водитель - братья, а командир боевой машины - их дядя. Родственники приехали из Забайкалья.

«Подписали контракт. Решили, раз прадед воевал на танке, пошли в танковую роту. Подписали контракт, отучились, приехали сюда. Через какое-то время дядя отучился на командира танка, приехал», - рассказывает механик-водитель с позывным Тоби.

Командование разрешило служить в одном экипаже. Дяде с позывным Токио так спокойнее, поскольку молодая родня всегда перед глазами.

«Пережили мы почти все. И отрабатывали по нам, и от FPV-дронов как могли убегали. Один раз только FPV-дрон нас догнал, я домой уехал по ранению и обратно приехал», - говорит командир танка с позывным Токио.

Обычная масксеть в качестве пассивной защиты хорошо себя зарекомендовала. FPV-дроны в ней запутываются как в паутине, сбросы не срабатывают. В таких случая вызывают саперов.

В семье, рассказывают бойцы, есть еще один боец - старший брат. Тоже не остался дома. Номер расчета боевой машины «Град». Бьет врага ударами реактивной артиллерии.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.