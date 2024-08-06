МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Забайкальская семья отправилась в зону СВО в составе экипажа Т-72

Командир боевой машины и двое его племянников участвуют в боевых действиях на Угледарском участке. Все они из Забайкалья, подписали контракты и отправились в зону СВО.
Павел Кольцов 2024-08-06 10:48:48
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Танк Т-72 работает на манер артиллерийского орудия. Укрывшись в лесополосе, бьет по навесной траектории. Экипаж в относительной безопасности, дальность стрельбы - несколько километров.

Танкисты работают с закрытой огневой позиции по укреплениям украинских боевиков, обеспечивая мощную огневую поддержку нашим штурмовым подразделениям. Экипаж не просто три танкиста, а семья в прямом смысле слова. Наводчик и механик-водитель - братья, а командир боевой машины - их дядя. Родственники приехали из Забайкалья.

«Подписали контракт. Решили, раз прадед воевал на танке, пошли в танковую роту. Подписали контракт, отучились, приехали сюда. Через какое-то время дядя отучился на командира танка, приехал», - рассказывает механик-водитель с позывным Тоби.

Командование разрешило служить в одном экипаже. Дяде с позывным Токио так спокойнее, поскольку молодая родня всегда перед глазами.

«Пережили мы почти все. И отрабатывали по нам, и от FPV-дронов как могли убегали. Один раз только FPV-дрон нас догнал, я домой уехал по ранению и обратно приехал», - говорит командир танка с позывным Токио.

Обычная масксеть в качестве пассивной защиты хорошо себя зарекомендовала. FPV-дроны в ней запутываются как в паутине, сбросы не срабатывают. В таких случая вызывают саперов.

В семье, рассказывают бойцы, есть еще один боец - старший брат. Тоже не остался дома. Номер расчета боевой машины «Град». Бьет врага ударами реактивной артиллерии.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Т-72 #танкисты #наш эксклюзив #СВО
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Высшая школа ВДВ
2
«Альфа». 50 лет
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
5
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
8
СВО. Трофеи
9
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
10
Связь в СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 