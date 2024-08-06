Силы ПВО сбили 22 беспилотника ВСУ в Курской и Белгородской областях

Средства ПВО отразили украинскую попытку совершить теракт по объектам Курской и Белгородской областей с применением беспилотников. Всего уничтожены 22 вражеских дрона, сообщили в Министерстве обороны России.

«Уничтожены 13 БПЛА самолетного типа над территорией Курской области и 9 украинских БПЛА над территорией Белгородской области», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что попытка теракта была осуществлена утром во вторник, 6 августа, с 07.00 до 08.30 (время московское). В регионах работали дежурные средства ПВО.

Ранее сообщалось о ночной атаке дронов ВСУ по областям, приводились данные об 11 уничтоженных дронах противника.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.