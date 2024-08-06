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Силы ПВО сбили 22 беспилотника ВСУ в Курской и Белгородской областях

По данным Минобороны России, попытка террористической атаки ВСУ была пресечена утром 6 августа с 07.00 до 08.30 по московскому времени.
2024-08-06 09:30:51
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Средства ПВО отразили украинскую попытку совершить теракт по объектам Курской и Белгородской областей с применением беспилотников. Всего уничтожены 22 вражеских дрона, сообщили в Министерстве обороны России.

«Уничтожены 13 БПЛА самолетного типа над территорией Курской области и 9 украинских БПЛА над территорией Белгородской области», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что попытка теракта была осуществлена утром во вторник, 6 августа, с 07.00 до 08.30 (время московское). В регионах работали дежурные средства ПВО.

Ранее сообщалось о ночной атаке дронов ВСУ по областям, приводились данные об 11 уничтоженных дронах противника.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов. 

#Минобороны РФ #пво #Курская область #белгородская область #ВСУ #БПЛА ВСУ
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