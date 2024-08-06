Силы ПВО уничтожили 11 беспилотников ВСУ над Курской областью

В ночь на вторник, 6 августа, была пресечена попытка ВСУ совершить теракт с применением дронов над территорией Курской и Белгородской областей, сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, российские военнослужащие уничтожили 11 беспилотников врага в Курской области и еще один - в Белгородской. В регионах действовали дежурные средства ПВО.

Рано утром врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал о пяти пострадавших в городе Суджа в результате ночного украинского обстрела, им оказывается необходимая медпомощь. По его словам, также были сильно повреждены несколько жилых домов.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.