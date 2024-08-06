Морпехи разгромили склад боеприпасов ВСУ на правом берегу Днепра

Личный состав батареи гаубиц «Д-30» морской пехоты Северного флота из состава группировки войск «Днепр» разгромил склад боеприпасов ВСУ, располагавшийся в заброшенных промышленных ангарах на правобережье Днепра. Операция проводилась на Херсонском направлении, сообщает Министерство обороны России.

Уточняется, что после точной работы отечественных расчетов было зафиксировано масштабное возгорание и многократная вторичная детонация на объекте противника.

После выполнения поставленной задачи на поражение цели расчет замаскировал орудие и укрылся в специально оборудованном укрытии, добавили в оборонном ведомстве.

«Корректировщики считают, грамотные ребята тоже. Попадаем, работаем нормально», - поделился наводчик орудия с позывным «Хью».

Артиллеристы круглосуточно работают в сложных условиях, от расчета установок цели до нанесения огневого поражения уходит всего несколько минут, и эти навыки отработаны до автоматизма.

Ранее в Минобороны также показали горящее укрытие ВСУ после удара Д-30.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.