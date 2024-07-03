Расчет гаубицы Д-30 уничтожил укрытие ВСУ на Херсонском направлении

Работу по правому берегу начинают российские орудия Д-30 мотострелкового полка группировки «Днепр». Наша ночная разведка обнаружила укрытие боевиков: в подвалах домов они прячутся после недавних вылазок на побережье.

Первый снаряд ложится рядом с целью. Два последующих уничтожают здание. Артиллеристы берутся за новую задачу.

«Врага уничтожаем - не даем ему прорваться на левое побережье реки Днепр. Цели разные: и ПВД, и БПЛА, и безэкипажные катера», - рассказал командир гаубицы Д-30 с позывным Храм.

Как только российские орудия начинают обстрел, их тут же пытается обнаружить противник. Дроны-разведчики боевиков высматривают след выстрела и отправляют туда свои ударные беспилотники. Но у наших расчетов есть свои ангелы-хранители. Вместо крыльев - за спиной у них передовые комплексы радио-электронной борьбы. Дроны подавляют еще на подлете, а дальше они камнем падают вниз. Совершенная техника раскрывает весь свой потенциал в умелых руках охотника

«Желательно, чтобы объект поближе подошел. Если заранее включишь, он просто увидит помехи и уже сразу не пойдет туда», - рассказал специалист РЭБ с позывным Сварщик.

Сбитые «птички» нередко удается восстановить и после нескольких технических манипуляций они продолжают работать, но уже во благо российской армии. Один из таких дронов помогает разведывать позиции противника. Недавно удалось вычислить расположение одного из крупных соединений ВСУ.

«Населенный пункт и окраины населенного пункта, где есть овраги на берегу. Плюс - за бугром села. Село идет бугром, и они там больше находятся. Есть складские помещения в виде складских ангаров, которые когда-то бились, но личный состав противника их все равно использует для своих целей», - поделился наводчик гаубицы Д-30 Левша.

Термобарическими и зажигательными снарядами собственной конструкции пилоты бригады Северного флота пробивают крыши ангаров и поджигают их. В режиме онлайн на большом экране за всем наблюдают из командного пункта.

Командир батальона с позывным Волга на спецоперацию пошел добровольно. В прошлом офицер снова вернулся на службу, успел побывать на нескольких ключевых направлениях. Противостояние на Днепре открыло новый взгляд на боевые действия. Беспилотники здесь стали едва ли не основной боевой силой. И в небе российские войска теперь доминируют, в чем комбат видит заслугу и своих подразделений.

«Они прячутся. мы летаем более свободно сейчас, что было наоборот, когда мы заходили. Они летали здесь свободно. Теперь они здесь свободно не летают. А мы летаем свободно и начинаем жечь!», - рассказал Волга.

После ряда весенних поражений на Харьковском, Донецком и Запорожском направлениях украинский штаб вынужден был перегруппировать собственные силы. Наши военные отмечают, что именно в этот момент противник дал слабину. Береговая группировка на Днепре заметно сократилась, как и сократилось финансирование боевиков. В отсутствие снарядов, должной разведки и ударной силы беспилотников они штурмуют российское левобережье в отчаянной попытке закрепиться здесь. Но на деле лишь теряют силы, средства, а вместе с тем и контроль над берегом.

Ранее российские десантники «Ланцетом» уничтожили станцию РЭБ на правобережье Днепра. Украинская станция радиоэлектронной борьбы располагалась на контролируемой боевиками территории Херсонской области.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.