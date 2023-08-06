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Гуттериш в послании к годовщине бомбардировки Хиросимы ни разу не упомянул США

Ирина Елагина
05:18 06.08.2023
Гутерриш призвал мир к полному запрету ядерного оружия, чтобы даже его тень исчезла раз и навсегда.
Гуттериш в послании к годовщине бомбардировки Хиросимы ни разу не упомянул США
© Фото: Keystone Pictures Agency ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Генсек ООН Антониу Гутерриш обратился с посланием ко всем странам мира в связи с годовщиной катастрофы в Хиросиме и Нагасаки и не упомянул США, сбросивших ядерные бомбы на эти японские города. Послание зачитала заместитель главы ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.

«Любое применение ядерного оружия недопустимо. Мы не успокоимся, пока ядерная тень не исчезнет раз и навсегда. Довольно Хиросимы. Довольно Нагасаки», - приводит ТАСС слова Накамицу.

Вспоминая события августа 1945 года и говоря о современной ядерной угрозе текст послания не затронул тему виновника трагедии и ответственности США за бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

Как известно, жертвами двух ядерных ударов 6 и 9 августа 1945 года стали 140 тысяч жителей Хиросимы и 74 тысяч жителей Нагасаки.

Напомним, что в мае 2023 года  президент США Джо Байден посетил Мемориальный музей мира в Хиросиме и оставил запись в книге гостей без извинений за ядерные удары в 1945 году.

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