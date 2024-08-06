МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Axios: разведка США предполагает, что Иран атакует в два этапа

Разведке США пока неизвестно, кто первый нанесет удар и какого рода атака будет осуществлена.
Ирина Егорова 2024-08-06 05:16:01
© Фото: US Joint Staffvia Globallookpress.com, Global Look Press

Американская разведка предполагает, что возможная атака на Израиль со стороны Ирана и ливанского шиитского движения «Хезболла» пройдет в два этапа. Об этом информирует портал Axios.

«Разведка ожидает сценарий, включающего две волны атак: одну со стороны "Хезболлы" и одну со стороны Ирана», - говорится в публикации.

Однако пока неизвестно, кто первый нанесет удар, какого рода атака будет осуществлена - стороны конфликта «еще не решили, что именно хотят сделать», передает портал.

О готовящейся атаке Ирана и «Хезболлы» на Израиль ранее заявил госсекретарь США Энтони Блинкен и экс-президент США Дональд Трамп. По их оценкам, нападение планировалось в ночь с 5 на 6 августа. Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после гибели одного из лидеров ХАМАС Исмаила Хании. Он погиб при обстреле его резиденции в Иране. ХАМАС возложил ответственность за гибель Хании на Израиль.

#разведка #сша #Израиль #Иран #Хезболла #ливан #атака
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Высшая школа ВДВ
2
«Альфа». 50 лет
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
5
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
8
СВО. Трофеи
9
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
10
Связь в СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 