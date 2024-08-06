Axios: разведка США предполагает, что Иран атакует в два этапа

Американская разведка предполагает, что возможная атака на Израиль со стороны Ирана и ливанского шиитского движения «Хезболла» пройдет в два этапа. Об этом информирует портал Axios.

«Разведка ожидает сценарий, включающего две волны атак: одну со стороны "Хезболлы" и одну со стороны Ирана», - говорится в публикации.

Однако пока неизвестно, кто первый нанесет удар, какого рода атака будет осуществлена - стороны конфликта «еще не решили, что именно хотят сделать», передает портал.

О готовящейся атаке Ирана и «Хезболлы» на Израиль ранее заявил госсекретарь США Энтони Блинкен и экс-президент США Дональд Трамп. По их оценкам, нападение планировалось в ночь с 5 на 6 августа. Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после гибели одного из лидеров ХАМАС Исмаила Хании. Он погиб при обстреле его резиденции в Иране. ХАМАС возложил ответственность за гибель Хании на Израиль.