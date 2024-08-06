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Гутерриш заявил о вновь возникшей угрозе применения ядерного оружия

Генсек ООН отметил, что в ядерной войне не может быть победителей и такую войну нельзя начинать.
Ирина Егорова 2024-08-06 04:08:48
© Фото: Luiz RampelottoEuropaNewswire, Global Look Press

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш в послании к 79-й годовщине бомбардировки Хиросимы заявил, что мир вновь столкнулся с угрозой реального применения ядерного оружия. Послание зачитала заместитель главы ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.

По его словам, ядерное оружие - не только на страницах учебников по истории, она проявляется в повседневной риторике на фоне ситуаций в международных отношениях.

Он отметил, что в ядерной войне не может быть победителей, поэтому ее нельзя начинать. И единственный способ избавиться от нависшей угрозы - это отказаться от данного вида оружия.

Как известно, жертвами двух ядерных ударов 6 и 9 августа 1945 года стали 140 тысяч жителей Хиросимы и 74 тысяч жителей Нагасаки.

Напомним, что в мае 2023 года  президент США Джо Байден посетил Мемориальный музей мира в Хиросиме и оставил запись в книге гостей без извинений за ядерные удары в 1945 году.

#ООН #сша #хиросима #Ядерная война #Нагасаки #Антониу Гуттериш #генсек
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