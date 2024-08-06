Axios: Пентагон ожидает новых атак на свой контингент в Ираке

Пентагон после атаки на авиабазу в Ираке, где дислоцированы американские войска, ожидает новых нападений на свой контингент в регионе в ближайшие дни. Об этом сообщает Axios.

«Пентагон ожидает новых атак проиранских ополченцев на американские войска в регионе в ближайшие дни», - говорится в публикации.

О конкретных датах и последствиях не сообщается.

Напомним, что на фоне высокой напряженности в ближневосточном регионе, авиабаза США в Ираке подверглась обстрелу. Пострадали пять военных, один из низ находится в тяжелом состоянии. Белый дом заявлял, что Байден и Харрис были проинформированы о нападении.