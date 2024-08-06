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Axios: Пентагон ожидает новых атак на свой контингент в Ираке

В результате атаки на авиабазу Айн-эль-Асад на западе Ирака пострадали пять военнослужащих. Один из них находится в тяжелом состоянии.
Ирина Егорова 2024-08-06 04:33:27
© Фото: snapshot-photographyB.Shamlo vi www.imago-images.de Global Look Press

Пентагон после атаки на авиабазу в Ираке, где дислоцированы американские войска, ожидает новых нападений на свой контингент в регионе в ближайшие дни. Об этом сообщает Axios.

«Пентагон ожидает новых атак проиранских ополченцев на американские войска в регионе в ближайшие дни», - говорится в публикации.

О конкретных датах и последствиях не сообщается.  

Напомним, что на фоне высокой напряженности в ближневосточном регионе, авиабаза США в Ираке подверглась обстрелу. Пострадали пять военных, один из низ находится в тяжелом состоянии. Белый дом заявлял, что Байден и Харрис были проинформированы о нападении.

#сша #Ирак #Пентагон #Ближний Восток #Авиабаза #атака
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