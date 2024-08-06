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Глава МИД Израиля призвал устранить нового главу политбюро ХАМАС

Яхья Синвар занял пост убитого в Иране Исмаила Хании.
Ирина Егорова 2024-08-06 23:56:04
© Фото: Lev RadinZUMAPRESS.com, Global Look Press

Глава МИД Израиля Исраэль Кац призвал «как можно скорее устранить» нового лидера палестинского движения ХАМАС Яхью ас-Синвара. Об этом он написал в социальной сети Х.

По словам министра, его назначение является поводом для того, чтобы «стереть мерзкую организацию с лица земли».

Яхья Синвар занял пост убитого в Иране Исмаила Хании. Он был уничтожен при взрые в своей резиденции, когда приехал в Тегеран для участия в церемонии вступления в должность вновь избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Власти Ирана обвинили Израиль в покушении на главу политбюро ХАМАС и пообещали ответить на это убийство. После смерти политического лидера ХАМАС началось очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке. Инцидент затронул честь иранцев, потому что преступление было совершено на их территории, считает эксперт Кошкин.

#Ближний Восток #ХАМАС #уничтожение #движение #Исраэль Кац #мид израиля #Исмаил Хания
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