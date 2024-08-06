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Яхья Синвар избран новым главой политбюро ХАМАС вместо Хании

До сих пор Синвар был лидером этой радикальной организации в секторе Газа.
Владимир Рубанов 2024-08-06 21:20:52
© Фото: Yousef Masoud Keystone Press Agency, Global Look Press

Лидер палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар избран на пост главы политбюро этой радикальной организации. Об этом говорится в сообщении движения.

Яхья Синвар займет пост убитого в Иране Исмаила Хании.

Политический лидер ХАМАС Исмаил Хания погиб при взрыве в его резиденции в Иране. Он приехал в Тегеран для участия в церемонии вступления в должность вновь избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Власти Ирана обвинили Израиль в покушении на главу политбюро ХАМАС и пообещали ответить на это убийство.

Посол Ирана в РФ Казем Джалали заявил, что Израиль уничтожил в секторе Газа 12 родственников Исмаила Хании, в числе которых дети и внуки лидера.

#Израиль #Иран #сектор Газа #палестина #ХАМАС #Яхья Синвар #Исмаил Хания
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