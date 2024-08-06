Яхья Синвар избран новым главой политбюро ХАМАС вместо Хании

Лидер палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар избран на пост главы политбюро этой радикальной организации. Об этом говорится в сообщении движения.

Яхья Синвар займет пост убитого в Иране Исмаила Хании.

Политический лидер ХАМАС Исмаил Хания погиб при взрыве в его резиденции в Иране. Он приехал в Тегеран для участия в церемонии вступления в должность вновь избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Власти Ирана обвинили Израиль в покушении на главу политбюро ХАМАС и пообещали ответить на это убийство.

Посол Ирана в РФ Казем Джалали заявил, что Израиль уничтожил в секторе Газа 12 родственников Исмаила Хании, в числе которых дети и внуки лидера.