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Главой временного правительства Бангладеш стал нобелевский лауреат

Мухаммад Юнус известен своей программой микрокредитования бедняков.
Владимир Рубанов 2024-08-06 22:49:50
© Фото: Reynaldo Paganelli ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Главой временного правительства Бангладеш назначен лауреат Нобелевской премии доктор Мухаммад Юнус. Об этом сообщило издание Dhaka Tribune, которому подтвердил эту информацию пресс-секретарь президента страны Шахабуддина Чуппу.

Это решение было принято по итогам встречи главы государства с лидерами движения «Студенты против дискриминации», сообщает RT.

Остальные члены временного правительства будут утверждены после консультаций с политическими партиями.

Ранее после нескольких недель протеста подала в отставку и покинула страну премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина. Сегодня президент распустил парламент, чтобы сформировать временное правительство. Накануне он распорядился освободить задержанных протестующих.

Выступления студентов связаны с системой квот на рабочие места для родственников участников войны за независимость 1971 года.

Юнус получил в 2006 году Нобелевскую премию мира за свою деятельность в интересах экономического развития. В своей стране он предоставлял микрокредиты беднякам. Шейх Хасина обвинила Юнуса в обмане крестьян, которые якобы попадали в зависимость из-за высоких процентных ставок.

Протестующие призывали Юнуса возглавить временный кабинет министров.

#студенты #Временное правительство #Бангладеш #акции протеста #Шейх Хасина #Мухаммад Юнус #Шахабуддин Чуппу
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