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Президент Бангладеш приказал освободить задержанных протестующих

В МИД РФ заявили, что россияне не пострадали при беспорядках в стране.
Владимир Рубанов 2024-08-05 19:50:03
© Фото: Sazzad Hossain Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент Бангладеш Ахмед Шахабуддин приказал освободить задержанных протестующих, а также бывшего премьер-министра страны Халеда Зию, сообщило агентство AFP. По данным газеты The Daily Star, с начала беспорядков в республике были арестованы не менее 10 тысяч человек.

Жертвами столкновений протестующих с полицией в столице Бангладеш Дакке 5 августа стали по меньшей мере 56 человек. Более 100 человек попали в больницы.

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина в понедельник подала в отставку и покинула страну. Это произошло после нескольких недель протестов против системы квот на государственные должности.

Сегодня тысячи демонстрантов ворвались в официальную резиденцию премьера и другие здания, связанные с ее партией и семьей.

После того, как по телевидению показали, как премьер садится в военный вертолет вместе со своей сестрой, командующий армией страны генерал Вакер-уз-Заман заверил, что порядок будет восстановлен.

Он сообщил, что встретился с оппозиционными политиками и лидерами гражданского общества и будет просить президента дать указания по формированию временного правительства.

Генерал пообещал, что военные начнут расследование жестокого подавления студенческих протестов и добавил, что приказал силам безопасности не стрелять в толпу.

Тем временем в МИД России заявили, что Москва рассчитывает на скорейшее возвращение внутриполитических процессов в этой стране в конституционное русло. РФ исходит из того, что смена политических сил у власти является внутренним делом республики, говорится в заявлении министерства.

По данным посольства, россияне не пострадали в ходе беспорядков.

#студенты #МИД РФ #беспорядки #Бангладеш #жертвы #акции протеста
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