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В Раде сообщили о недостаточных темпах мобилизации на Украине

По словам Романа Костенко, бригады на передовой вынуждены терпеть и выполнять задачи без подкреплений.
Алексей Курильченко 2024-08-04 13:23:43
© Фото: Andriy Andriyenko, Keystone Press Agency, Globallookpress

Темпы мобилизации на Украине не позволяют в полной мере укомплектовать бригады ВСУ для ведения боевых действий. Об этом заявил секретарь комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

«Нам нужны новые бригады, нам нужны три комплекта: одни воюют, одни в резерве, одни восстанавливаются. К сожалению, с теми темпами мобилизации, которые у нас сейчас есть, мы не можем этого делать», - заявил Костенко в интервью украинскому изданию NV.

По словам секретаря, украинские бригады на передовой вынуждены терпеть и выполнять задачи без подкреплений. В это время киевский режим пытается формировать новые бригады.

Ранее сообщалось, что жители украинского города Ковель взбунтовались после задержания сотрудниками ТЦК двух несовершеннолетних молодых людей. Недовольные граждане ворвались в здание Центра комплектования ВСУ, требуя отпустить парней. На акции протеста вышли сотни людей - в город был направлена национальная гвардия.

#в стране и мире #Украина #Верховная рада #В ИноСМИ #мобилизация
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