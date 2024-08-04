Темпы мобилизации на Украине не позволяют в полной мере укомплектовать бригады ВСУ для ведения боевых действий. Об этом заявил секретарь комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

«Нам нужны новые бригады, нам нужны три комплекта: одни воюют, одни в резерве, одни восстанавливаются. К сожалению, с теми темпами мобилизации, которые у нас сейчас есть, мы не можем этого делать», - заявил Костенко в интервью украинскому изданию NV.

По словам секретаря, украинские бригады на передовой вынуждены терпеть и выполнять задачи без подкреплений. В это время киевский режим пытается формировать новые бригады.

Ранее сообщалось, что жители украинского города Ковель взбунтовались после задержания сотрудниками ТЦК двух несовершеннолетних молодых людей. Недовольные граждане ворвались в здание Центра комплектования ВСУ, требуя отпустить парней. На акции протеста вышли сотни людей - в город был направлена национальная гвардия.