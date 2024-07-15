Трамп выбрал кандидатом в вице-президенты США сенатора Джей Ди Вэнса

Экс-глава США и кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что сделал предложение стать вице-президентом сенатору от штата Огайо Джей Ди Вэнсу. Об этом он заявил в социальной сети Truth Social.

Он станет им в случае победы республиканцев на выборах в ноябре.

«Я решил, что человеком, который в наибольшей степени достоин занять пост вице-президента США, является сенатор Джей-Ди Вэнс из великого штата Огайо», - сообщил он.

Известно, что Вэнс довольно последовательно выступает против военной и финансовой помощи Киеву.

В 2023 году он вместе с 18 другими республиканцами подписал обращение к Байдену с призывом прекратить «неограниченную помощь». Тогда же он пригрозил блокировать следующие пакеты помощи, если они не будут способствовать стратегии скорейшего завершения российско-украинского конфликта.

Ранее в Белом доме задумались сменить тактику после покушения на Трампа.