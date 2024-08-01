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В Олимпийской деревне обокрали велосипедистов сборной Словакии

Злоумышленники украли оборудование велогонщиков сборной Словакии.
Услада Дубинина 2024-08-01 16:30:15
© Фото: Pasquale Golia, IPA Sport, Globallookpress

В Олимпийской деревне под Парижем украли оборудование велосипедистов сборной Словакии. Об этом сообщил журналист французского издания Valeurs Амори Бреле.

«Велосипедистов из словацкой делегации ограбили в понедельник между 9.00 и 17.00 (по местному времени - ред) в Олимпийской деревне в Сен-Дени», - написал журналист в соцсети Х.

Оборудование спортсменов хранилось в незапертом шкафчике. Ущерб велогонщиков составил около 2,3 тысячи евро. Из шкафчиков пропали велопокрышки, запчасти и переключатели, уточнил Бреле. Тренер сборной подал заявление в полицию.

Ранее в Париже зафиксировали пять жалоб на кражи в Олимпийской деревне. Игрок сборной Японии по регби заявил о пропаже денег и драгоценной. Еще одно заявление о краже поступило от австралийского спортсмена Колина Бэтча.

#в стране и мире #Париж #Кража #велосипедисты #олимпийская деревня #олимпиада 2024
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