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Отряд кораблей Тихоокеанского флота зашел в индийский порт Кочин

Кочин - это крупный портовый город в штате Керала на побережье Аравийского моря.
2024-08-06 15:19:21
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Отряд кораблей Тихоокеанского флота зашел в индийский порт Кочин в Аравийском море. Кадрами прибытия поделилось Министерство обороны РФ.

В составе отряда кораблей ракетный крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников». Экипажи пополнят запасы и продолжат выполнение задач дальнего похода. Моряки отправятся на экскурсии, познакомятся с местными достопримечательностями.

Несколькими днями ранее отряд кораблей покинул порт Салала Султаната Оман.

Дальний поход начался 22 января. За это время моряки-тихоокеанцы провели десятки тренировок по боевой подготовке и организации повседневной деятельности кораблей в море. Корабли зашли в порты Индии, Шри-Ланки, Ирана, Катара и Эритреи.

«Варяг» - гвардейский ракетный крейсер, флагман Тихоокеанского флота ВМФ России. Имеет на вооружении противокорабельные крылатые ракеты комплекса П-1000 «Вулкан», всего 16 пусковых установок. Также крейсер получил два торпедных аппарата и реактивные бомбометные установки РБУ-6000.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #корабли #тоф #Порт
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