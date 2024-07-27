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Отряд кораблей ТОФ завершил переход через Красное море

Экипажи ракетного крейсера «Варяг»‎ и фрегата «Маршал Шапошников» продолжают выполнение задач в рамках дальнего похода.
2024-07-27 13:11:50
© Фото: Минобороны России

Ракетный крейсер «Варяг»‎ и фрегат «Маршал Шапошников»‎ Тихоокеанского флота ВМФ России завершили переход через Красное море. Отряд кораблей успешно преодолел Баб-эль-Мандебский пролив и зашел в Аденский залив.

Сейчас экипажи ракетного крейсера и фрегата продолжают выполнение поставленных задач в рамках дальнего похода. Об этом сообщили в пресс-службе ТОФ.

Напомним, на прошлой неделе отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил прохождение Суэцкого канала и вышел из Средиземного в Красное море.

Дальний поход начался 22 января 2024 года. Моряки успели провести десятки тренировок по боевой подготовке и организации повседневной деятельности кораблей в море. Экипажи кораблей совершили деловые заходы в порты Индии, Ирана, Катара, Эритреи и Шри-Ланки.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #ВМФ России #Тихоокеанский флот #тоф #Маршал Шапошников #варяг #красное море
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