Отряд кораблей ТОФ завершил переход через Красное море

Ракетный крейсер «Варяг»‎ и фрегат «Маршал Шапошников»‎ Тихоокеанского флота ВМФ России завершили переход через Красное море. Отряд кораблей успешно преодолел Баб-эль-Мандебский пролив и зашел в Аденский залив.

Сейчас экипажи ракетного крейсера и фрегата продолжают выполнение поставленных задач в рамках дальнего похода. Об этом сообщили в пресс-службе ТОФ.

Напомним, на прошлой неделе отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил прохождение Суэцкого канала и вышел из Средиземного в Красное море.

Дальний поход начался 22 января 2024 года. Моряки успели провести десятки тренировок по боевой подготовке и организации повседневной деятельности кораблей в море. Экипажи кораблей совершили деловые заходы в порты Индии, Ирана, Катара, Эритреи и Шри-Ланки.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.