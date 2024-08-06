Эксперт не исключил «большую войну» на Ближнем Востоке из-за провокаций

Ситуация на Ближнем Востоке угрожает перерасти в «большую войну», если Запад не перестанет провоцировать страны региона на конфликт. Такое мнение в беседе со «Звездой» выразил профессор Института стран Востока Анатолий Кошкин.

«Не хочу назвать ее третьей мировой, но, во всяком случае, опасность такая существует», - сказал эксперт.

Он отметил, что убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране затронуло честь иранцев, потому что преступление совершено на их территории.

«Как они поступят, покажет время. Но я бы не стал исключать какие-то серьезные военные действия»‎, - добавил Кошкин.

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке обострилась после смерти одного из лидеров ХАМАС Исмаила Хании. Он погиб при обстреле его резиденции в Иране.

ХАМАС возложил ответственность за гибель Исмаила Хании на Израиль.