ФСБ: пограничники отразили провокацию ВСУ на границе Курской области

Федеральная служба безопасности России сообщает о вооруженной провокации, совершенной ВСУ на участке государственной границы РФ в пределах Курской области.

Неприятель обстрелял приграничные населенные пункты этого региона.

В ответ на это пограничники вместе с приданными подразделениями Вооруженных сил России приняли меры по отражению вооруженной агрессии со стороны ВСУ.

Утром врио губернатора приграничного с Украиной региона Алексей Смирнов подтвердил поступившую ранее информацию о попытке прорыва диверсантов в Курскую область.

Смирнов призвал граждан доверять официальным источникам и не поддаваться на провокации, попросил сохранять бдительность, а о подозрительных людях, предметах, беспилотниках сообщать в экстренные службы.