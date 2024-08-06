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ФСБ: пограничники отразили провокацию ВСУ на границе Курской области

Обстрелам подверглись приграничные населенные пункты региона, уточнили в Центре общественных связей.
Андрей Аркадьев 2024-08-06 14:01:19
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Федеральная служба безопасности России сообщает о вооруженной провокации, совершенной ВСУ на участке государственной границы РФ в пределах Курской области.

Неприятель обстрелял приграничные населенные пункты этого региона.

В ответ на это пограничники вместе с приданными подразделениями Вооруженных сил России приняли меры по отражению вооруженной агрессии со стороны ВСУ.

Утром врио губернатора приграничного с Украиной региона Алексей Смирнов подтвердил поступившую ранее информацию о попытке прорыва диверсантов в Курскую область.

Смирнов призвал граждан доверять официальным источникам и не поддаваться на провокации, попросил сохранять бдительность, а о подозрительных людях, предметах, беспилотниках сообщать в экстренные службы.

#ФСБ #Пограничники #Курская область
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