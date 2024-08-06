МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Опубликованы кадры с места взрыва в жилом доме на западе Москвы

В результате происшествия погиб мужчина 1962 года рождения.
Сергей Лебедев 2024-08-06 13:15:42
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Москве при взрыве в квартире жилого дома погиб мужчина 1962 года рождения. Об этом сообщили в столичном управлении МВД России. По предварительным данным, произошла детонация неустановленного предмета.

Кадры с места происшествия появились в распоряжении телеканала «Звезда».‎ Сейчас там работает следственно-оперативная группа.

Напомним, взрыв произошел на улице Артамонова. В данный момент устанавливаются обстоятельства ЧП.

Жителей двух подъездов дома эвакуировали. В МЧС уточнили, что конструкции здания не нарушены.

#Москва #взрыв #происшествие #ЧП #наш эксклюзив #экстренные службы
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Высшая школа ВДВ
2
«Альфа». 50 лет
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
5
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
8
СВО. Трофеи
9
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
10
Связь в СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 