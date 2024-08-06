Опубликованы кадры с места взрыва в жилом доме на западе Москвы

В Москве при взрыве в квартире жилого дома погиб мужчина 1962 года рождения. Об этом сообщили в столичном управлении МВД России. По предварительным данным, произошла детонация неустановленного предмета.
Кадры с места происшествия появились в распоряжении телеканала «Звезда». Сейчас там работает следственно-оперативная группа.
Напомним, взрыв произошел на улице Артамонова. В данный момент устанавливаются обстоятельства ЧП.
Жителей двух подъездов дома эвакуировали. В МЧС уточнили, что конструкции здания не нарушены.
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