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В Москве после взрыва эвакуировали жителей многоквартирного дома

Сейчас на месте происшествия ждут взрывотехников и кинологов.
Сергей Лебедев 2024-08-06 12:38:54
© Фото: Светлана Шевченко, РИА Новости

В результате взрыва в многоэтажке на западе Москвы пострадал один человек. Об этом «Звезде» сообщил источник в экстренных службах. По предварительной информации, происшествие случилось в квартире на втором этаже.

Отмечается, что эвакуированы жители двух подъездов жилого дома. Сейчас на месте ЧП ждут взрывотехников и кинологов.

Напомним, происшествие случилось сегодня в доме на улице Артамонова в районе Фили-Давыдково. В МЧС России сообщили, что в одной из квартир произошел хлопок из-за неизвестного предмета.

По данным ведомства, конструкции здания не нарушены. Обошлось без возгорания.

#Москва #взрыв #происшествие #ЧП #экстренные службы
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