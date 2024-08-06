В Москве после взрыва эвакуировали жителей многоквартирного дома

В результате взрыва в многоэтажке на западе Москвы пострадал один человек. Об этом «Звезде» сообщил источник в экстренных службах. По предварительной информации, происшествие случилось в квартире на втором этаже.

Отмечается, что эвакуированы жители двух подъездов жилого дома. Сейчас на месте ЧП ждут взрывотехников и кинологов.

Напомним, происшествие случилось сегодня в доме на улице Артамонова в районе Фили-Давыдково. В МЧС России сообщили, что в одной из квартир произошел хлопок из-за неизвестного предмета.

По данным ведомства, конструкции здания не нарушены. Обошлось без возгорания.