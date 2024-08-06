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Опубликованы кадры уничтожения гаубицы ВСУ в Харьковской области

Вражеское орудие Д-30 было уничтожено военнослужащими группировки войск «Север» при помощи двух «Ланцетов».
2024-08-06 12:22:48
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России показало, как российские военнослужащие из состава группировки войск «Север» уничтожают украинскую гаубицу в Харьковской области. 

Огневая позиция неприятельской гаубицы Д-30 была обнаружена в ходе разведки в районе населенного пункта Рубежное. Российские военнослужащие выявили ее, несмотря на маскировку, которую провел противник. 

Наши военнослужащие применили барражирующий боеприпас «Ланцет». После точного попадания гаубица загорелась. Украинские боевики попытались потушить орудие, но безуспешно. Российские военнослужащие решили добить гаубицу гарантированно и запустили по ней второй «Ланцет».

После второго попадания вражеская Д-30, как отметили в российском оборонном ведомстве, была окончательно выведена из строя. 

Ранее МО РФ продемонстрировало, как оператор «Ланцета» и расчет самоходной гаубицы «Мста-С» уничтожили два неприятельских танка «Леопард».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#Харьковская область #спецоперация #д-30 #уничтожение #ланцет #барражирующий боеприпас
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