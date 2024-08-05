Уничтожение двух «Леопардов» в Харьковской области попало на видео

В ходе разведывательных мероприятий военнослужащие разведывательных подразделений группировки войск «Запад» выявили перемещение и замаскированную огневую позицию экипажей танков «Леопард» ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, а также опубликовали видео уничтожения.

После тщательного анализа полученных разведывательных данных было принято решение о точечном огневом воздействии по танкам противника.

Сообщается, что танки были уничтожены в результате ударов, нанесенных оператором барражирующего боеприпаса «Ланцет» и экипажем самоходной гаубицы «Мста-С», применившим высокоточный снаряд «Краснополь».

Кадры, полученные в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении танков «Леопард» противника.

Сегодня в ведомстве также сообщили об уничтожении 80 иностранных боевиков в регионе. Точка временного размещения западных военных была поражена в районе Балаклеи Харьковской области.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.