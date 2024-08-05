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Уничтожение двух «Леопардов» в Харьковской области попало на видео

Танки были уничтожены в результате ударов, нанесенных оператором барражирующего боеприпаса «Ланцет» и экипажем самоходной гаубицы «Мста-С».
2024-08-05 09:53:16
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В ходе разведывательных мероприятий военнослужащие разведывательных подразделений группировки войск «Запад» выявили перемещение и замаскированную огневую позицию экипажей танков «Леопард» ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, а также опубликовали видео уничтожения. 

После тщательного анализа полученных разведывательных данных было принято решение о точечном огневом воздействии по танкам противника.

Сообщается, что танки были уничтожены в результате ударов, нанесенных оператором барражирующего боеприпаса «Ланцет» и экипажем самоходной гаубицы «Мста-С», применившим высокоточный снаряд «Краснополь».

Кадры, полученные в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении танков «Леопард» противника. 

Сегодня в ведомстве также сообщили об уничтожении 80 иностранных боевиков в регионе. Точка временного размещения западных военных была поражена в районе Балаклеи Харьковской области. 

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов. 

#армия #ВС РФ #Харьковская область #ВСУ #Леопард
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