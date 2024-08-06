В АТОР успокоили россиян насчет отмены системы «все включено» в Турции

На данный момент нет предпосылок для исчезновения формата «все включено»‎ (all inclusive) в отелях. Об этом «Звезде»‎ заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян, комментируя предложения отменить этот комплекс услуг в Турции.

«Более того, все больше объектов размещения предлагают вариации с системой "все включено"»‎, - подчеркнул Артур Мурадян.

По его словам, разговоры о том, что система «все включено»‎ вредит местному ресторанному бизнесу, возникают постоянно. Однако совершенно непонятно, как можно ее запретить.

«Я не представляю, какие ограничения можно ввести, чтобы такой формат "все включено" законодательно как-то запретить. Это относится к хозяйской деятельности субъектов туристической отрасли и регулируется ими самостоятельно»‎, - добавил вице-президент Ассоциации туроператоров.

Напомним, ранее в Турции вновь предложили отменить формат «все включено»в отелях из-за риска появления «новых проблем». С таким призывом выступили представители местного турбизнеса.