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В АТОР успокоили россиян насчет отмены системы «все включено» в Турции

Сейчас нет предпосылок для исчезновения популярного формата отдыха.
Сергей Лебедев 2024-08-06 12:05:45
© Фото: Aristidis Vafeiadakis, ZUMAPRESS.com, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

На данный момент нет предпосылок для исчезновения формата «все включено»‎ (all inclusive) в отелях. Об этом «Звезде»‎ заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян, комментируя предложения отменить этот комплекс услуг в Турции.

«Более того, все больше объектов размещения предлагают вариации с системой "все включено"»‎, - подчеркнул Артур Мурадян.

По его словам, разговоры о том, что система «все включено»‎ вредит местному ресторанному бизнесу, возникают постоянно. Однако совершенно непонятно, как можно ее запретить.

«Я не представляю, какие ограничения можно ввести, чтобы такой формат "все включено" законодательно как-то запретить. Это относится к хозяйской деятельности субъектов туристической отрасли и регулируется ими самостоятельно»‎, - добавил вице-президент Ассоциации туроператоров.

Напомним, ранее в Турции вновь предложили отменить формат «все включено»в отелях из-за риска появления «новых проблем». С таким призывом выступили представители местного турбизнеса.

#Турция #отдых #туризм #наш эксклюзив #отели
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