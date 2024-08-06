В АТОР успокоили россиян насчет отмены системы «все включено» в Турции

На данный момент нет предпосылок для исчезновения формата «все включено» (all inclusive) в отелях. Об этом «Звезде» заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян, комментируя предложения отменить этот комплекс услуг в Турции.
«Более того, все больше объектов размещения предлагают вариации с системой "все включено"», - подчеркнул Артур Мурадян.
По его словам, разговоры о том, что система «все включено» вредит местному ресторанному бизнесу, возникают постоянно. Однако совершенно непонятно, как можно ее запретить.
«Я не представляю, какие ограничения можно ввести, чтобы такой формат "все включено" законодательно как-то запретить. Это относится к хозяйской деятельности субъектов туристической отрасли и регулируется ими самостоятельно», - добавил вице-президент Ассоциации туроператоров.
Напомним, ранее в Турции вновь предложили отменить формат «все включено»в отелях из-за риска появления «новых проблем». С таким призывом выступили представители местного турбизнеса.
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