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В Турции вновь предложили отменить систему «все включено» в отелях

По словам экспертов в туристической сфере, сохранение системы в неизменном виде может привести в дальнейшем к новым проблемам.
Елизавета Кондрикова 2024-08-06 10:23:14
© Фото: Hristo Rusev, ZUMAPRESS.com Globalloookpress

В Турции вновь предложили отменить формат «все включено» (all inclusive) в отелях из-за риска появления «новых проблем», с призывом выступили представители турецкого турбизнеса. Об этом пишет местная газета Hürriyet.

«Владельцам отелей, неправительственным организациям, агентствам, мэрам, политикам и даже министрам... Турции, получившей в свое время выгоду от системы "все включено", необходимо отправиться в плавание к новым возможностям», - пишет издание.

Так, в стране считают, что туристам самим необходимо выбирать то, что им действительно нужно и что должно быть «включено» в их отдыхе. Система all inclusive же была важна Турции на старте развития туризма, сейчас она не нужна и может привести к проблемам в будущем, сказал эксперт в сфере Зафер Алкай.

Ранее разговор об изменении формата звучал в прошлом году, он был обоснован необходимостью снизить расходы в непростой для страны экономический период. В частности, речь идет о формате без алкоголя.

 

#в стране и мире #Турция #туризм #отели #all inclusive
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