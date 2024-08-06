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Герасимов посетил войска группировки «Центр» в зоне спецоперации

Валерий Герасимов заслушал доклады и вручил государственные награды военнослужащим.
2024-08-06 11:30:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Начальник Генштаба Вооруженных сил России - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов посетил войска группировки «Центр» в зоне СВО. Об этом сообщает российское оборонное ведомство. 

В ходе инспекции Герасимов заслушал доклады командующих объединений и командиров соединений, которые действуют на Александро-Калиновском и Красноармейском направлениях. Ему доложили об обстановке в зоне ответственности. 

Валерий Герасимов подвел итоги, а также поставил задачи на дальнейшие действия объединениям и соединениям. 

Также Минобороны России сообщило, что начальник Генштаба ВС РФ вручил военнослужащим, которые проявили мужество и отвагу при выполнении боевых задач, государственные награды. 

Ранее сообщалось, что Герасимов проинспектировал командный пункт группировки войск «Восток» в зоне специальной военной операции

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #инспекция #валерий герасимов #СВО #группировка «Центр»
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