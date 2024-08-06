Герасимов посетил войска группировки «Центр» в зоне спецоперации

Начальник Генштаба Вооруженных сил России - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов посетил войска группировки «Центр» в зоне СВО. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.

В ходе инспекции Герасимов заслушал доклады командующих объединений и командиров соединений, которые действуют на Александро-Калиновском и Красноармейском направлениях. Ему доложили об обстановке в зоне ответственности.

Валерий Герасимов подвел итоги, а также поставил задачи на дальнейшие действия объединениям и соединениям.

Также Минобороны России сообщило, что начальник Генштаба ВС РФ вручил военнослужащим, которые проявили мужество и отвагу при выполнении боевых задач, государственные награды.

Ранее сообщалось, что Герасимов проинспектировал командный пункт группировки войск «Восток» в зоне специальной военной операции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.