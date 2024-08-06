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Нарышкин: в учебнике по истории для вузов уделят особое внимание СВО

Новый учебник будет доступен в онлайн-формате, как ожидается, уже 1 сентября текущего года.
Елизавета Кондрикова 2024-08-06 11:19:11
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

В новом учебнике по истории для высших учебных заведений России появятся разделы по событиям «Русской весны» и спецоперации, им уделят особое внимание, сообщил директор СВР Сергей Нарышкин.

«Приведены многочисленные примеры героизма нашего народа в деле защиты Отечества. Разумеется, особое внимание уделено событиям "Русской весны" и специальной военной операции», - сказал Нарышкин на заседании экспертного совета по развитию исторического образования, на котором планируется утвердить новый учебник.

Он также выразил надежду, что новое издание будет доступно для студентов в онлайн-формате уже к 1 сентября текущего года. По ним будут заниматься учащиеся неисторических специальностей и направлений подготовки.

Напомним, в прошлом году также были выпущены новые учебники по истории с разделами о ходе специальной военной операции для школьников. Подобное нововведение обуславливается необходимостью объяснить школьникам неизбежность начала СВО, заявлял председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

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