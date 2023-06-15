Кравцов заявил о готовности единой программы по истории с разделом про СВО

По словам главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, вся линейка учебников истории с разделом про спецоперацию будет готова в следующем году.

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В России утверждена единая программа по истории с разделом про специальную военную операцию. Об этом «Звезде» рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Учебник уже готов для 11-го класса, а вся линейка учебника, начиная с 5-го класса по истории, будет готова в следующем году», - сказал он.

Глава ведомства отметил, что в новом учебнике, который школы смогут использовать для 10-11-х классов уже с 1 сентября этого года, подробно изложены причины проведения спецоперации.

Ранее помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский заявил, что необходимо объяснять школьникам неизбежность начала специальной военной операции РФ на Украине. По его словам, украинская пропаганда пытается сейчас заниматься историческим перепрограммированием.