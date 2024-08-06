Военный железнодорожник с позывным Док заявил, что на освобожденных территориях во времена Украины совсем не следили за состоянием железнодорожной сети. Видео беседы с российским стрелком предоставило Минобороны России.

«Здесь такие участки, что десятилетия даже не обслуживались. И приходится приводить их в нужный, достойный вид, чтобы по ним могли ездить поезда, включая гражданские составы, чтобы не боялись, что сойдут с рельс», - отметил Док.

И эта работа идет. Так, военные железнодорожники группировки войск «Центр» в ходе проведения спецоперации восстановили более 450 километров железнодорожных путей - об этом сообщило российское оборонное ведомство.

Кроме этого, они восстановили и 12 малых и средних мостов.

Сегодня, 6 августа, военные железнодорожники отмечают свой профессиональный праздник. Впрочем, несмотря на такой значимый для себя день, они продолжают выполнять боевые задачи, восстанавливая поврежденные пути на стратегически важных направлениях.

Значение этой работы трудно переоценить - это необходимо для улучшения логистики грузоперевозок, от которой зависят темпы снабжения наших войск боеприпасами, медикаментами, провизией, а также пополнениями. Да и переброска войск, маневр резервами без железных дорог получается куда медленнее.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.