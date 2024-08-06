Шойгу обсудил с Алиевым региональную безопасность

Сегодня в Баку секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу встретился с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает корреспондент телеканала «Звезда».

Стороны ‎обсудили развитие двусторонних отношений. В том числе были затронуты вопросы региональной безопасности.

В ходе встречи Сергей Шойгу и Ильхам Алиев отметили, что отношения между странами развиваются успешно.

Напомним, накануне секретарь Совбеза России провел в Тегеране переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.