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Шойгу обсудил с Алиевым региональную безопасность

Секретарь Совбеза РФ провел переговоры с президентом Азербайджана.
Сергей Лебедев 2024-08-06 10:47:44
© Фото: Пресс-служба президента Азербайджана © Видео: ТРК «Звезда»

Сегодня в Баку секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу встретился с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает корреспондент телеканала «Звезда».

Стороны ‎обсудили развитие двусторонних отношений. В том числе были затронуты вопросы региональной безопасности.

В ходе встречи Сергей Шойгу и Ильхам Алиев отметили, что отношения между странами развиваются успешно.

Напомним, накануне секретарь Совбеза России провел в Тегеране переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

#Сергей Шойгу #Ильхам Алиев #Азербайджан #Баку #наш эксклюзив #встреча #Совбез РФ
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