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Ка-52 подкрался к боевикам на предельно малых высотах и пустил ракеты

Авиаудар наносился неуправляемыми ракетами по заранее заданным координатам.
2024-08-06 11:08:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж российского вертолета Ка-52 нанес авиаудар по опорному пункту ВСУ и украинским боевикам. Об этом сообщает Минобороны России. 

Удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Север» неуправляемыми авиационными ракетами. Летчики били по заранее заданным координатам. 

Применив вооружение, летчики выпустили тепловые ловушки и выполнили противоракетный маневр. После этого экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета. 

Летчик-штурман Ка-52 Александр уточнил, что полет выполнялся на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности. О поражении намеченной цели доложил передовой авиационный наводчик.

В российском оборонном ведомстве отметили, что полет прошел в штатном режиме. 

Ранее сообщалось, что истребители-бомбардировщики Су-34 сбросили авиабомбы ФАБ-500 на пункт временной дислокации ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#авиация #вкс россии #армия #ка-52 #авиаудар #группировка "север"
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