Ка-52 подкрался к боевикам на предельно малых высотах и пустил ракеты

Экипаж российского вертолета Ка-52 нанес авиаудар по опорному пункту ВСУ и украинским боевикам. Об этом сообщает Минобороны России.

Удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Север» неуправляемыми авиационными ракетами. Летчики били по заранее заданным координатам.

Применив вооружение, летчики выпустили тепловые ловушки и выполнили противоракетный маневр. После этого экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

Летчик-штурман Ка-52 Александр уточнил, что полет выполнялся на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности. О поражении намеченной цели доложил передовой авиационный наводчик.

В российском оборонном ведомстве отметили, что полет прошел в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что истребители-бомбардировщики Су-34 сбросили авиабомбы ФАБ-500 на пункт временной дислокации ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.