Су-34 сбросили ФАБ-500 на пункт временной дислокации ВСУ

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Запад». Об этом сообщает Министерство обороны России, а также публикует видео работы летчиков.

Были применены фугасные авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, благодаря чему точные удары наносились с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения, уточнили в оборонном ведомстве.

Авиация поразила все цели прямым попаданием, сообщил летчик Су-34 Станислав.

«Осмотрели самолет, исправность бомб, наличие подвесок, выполнили полет на боевую задачу, осуществили сброс в установленном месте», - рассказал он.

Многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 стоят на вооружении ВКС России и ежедневно выполняют задачи по уничтожению скопления живой силы и военных объектов противника.

«Противник боится нас, потому что знает, что наше сокрушительное действие очень большое! Цели поражаются в прочных бетонных укреплениях! Победа будет за нами, противник нас боится», - добавил Станислав.

Ранее в Минобороны показывали, как экипажи штурмовиков Су-25 поразили опорный пункт врага неуправляемыми ракетами в зоне ответственности группировки войск «Восток».

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.