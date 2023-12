В стране и мире В Турции могут внести изменения в систему «все включено» Максим Крюков Идея представителей турецкой индустрии туризма заключается в том, чтобы путешественник сам выбирал, за какие продукты и напитки он будет платить. © Фото: CéZaro De Luca, Keystone Press Agency, Global Look Press Читайте нас на: В Турции задумались об изменении системы «все включено» (all inclusive) в отелях, при которой турист сам будет выбирать, за какие продукты и напитки он будет платить. Об этом пишет турецкая газета Turizm Gazetesi. Как отметил глава Средиземноморской ассоциации отельеров и операторов Каан Кавалоглу, самый популярный, особенно среди иностранных граждан, формат сохранится. Он объяснил, что данная мера необходима из-за роста расходов в непростой экономический период в республике. Уточняется, что предлагаемая модель, которая получила условное название «плати столько, сколько используешь», прежде всего ориентирована на безалкогольный вариант all inclusive. В Ассоциации турагентств Турции заявили, что формат all inclusive без алкоголя, который действует во многих турецких отелях, не является массовым и не станет альтернативой уже устоявшейся системе, передает ТАСС. Агентство также привело данные туроператоров, согласно которым поездки в Турцию с безалкогольным all inclusive стоят дешевле обычных на 7-10%. Насколько будет выгоднее традиционных пакетов модель «плати столько, сколько используешь», не уточняется. Экспертное мнение и аналитика