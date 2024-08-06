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Белоусов поздравил бойцов с освобождением Новоселовки Первой в ДНР

Более 2500 военнослужащих полка удостоены государственных наград за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач.
2024-08-06 00:56:13
© Фото: Kremlin Poolvia Global Look Press, Global Look Press

Министр обороны России Андрей Белоусов обратился к командованию и личному составу шестого гвардейского танкового полка. В телеграмме он поздравил бойцов с освобождением от врага Новоселовки Первой Донецкой Народной Республики.

«Глава военного ведомства поздравил командование и личный состав 6-го гвардейского танкового Львовского ордена Ленина Краснознаменного орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полка с освобождением от врага населенного пункта Новоселовка Первая», - говорится в сообщении Минобороны России.

Белоусов отметил успешно выполняемые подразделением задачи на самых сложных и ответственных направлениях - полк ранее освободил Авдеевку, Очертино и Новоалександровку.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, более 2500 военнослужащих полка удостоены государственных наград, уточнили в оборонном ведомстве.

Населенный пункт Новоселовка Первая в Донецкой Народной Республике был освобожден российскими военнослужащими 4 августа. Всего за прошедшую неделю были освобожденны Лозоватское, Волчье, Ленинское, а также Прогресс и Евгеновка. Все населенные пункты также находятся на территории Донецкой Народной Республики. 

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов

#Минобороны РФ #ДНР #награждение #освобождение #поздравление #командование #личный состав #Андрей Белоусов #новоселовка первая
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