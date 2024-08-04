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Группировка «Центр» освободила населенный пункт Новоселовка Первая

В зоне ответственности группировки отражена контратака штурмовой бригады «Лють».
2024-08-04 13:12:35
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Группировка российский войск «Центр» освободила населенный пункт Новоселовка Первая в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

За сутки бойцы группировки нанесли поражение формированиями противника в районах населенных пунктов Воздвиженка, Торецк, Николаевка, Дружба и Розовка. Также отражена контратака штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины.

Враг потерял до 365 боевиков, один танк, два бронетранспортера M113 производства США и 11 автомобилей. Также уничтожены одно орудие Д-20, три гаубицы Д-30, орудие М119 производства США, противотанковая пушка «Рапира», комплекс контрбатарейной борьбы «Зоопарк» и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Российские войска уничтожили вражеский склад ракетно-артиллерийского вооружения.

Ранее в Минобороны сообщили об освобождении пяти населенных пунктов за неделю. Все освобожденные населенные пункты - Лозоватское, Волчье, Ленинское, а также Прогресс и Евгеновка - находятся на территории Донецкой Народной Республики.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

#армия #Минобороны РФ #Украина #освобождение #новоселовка первая
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