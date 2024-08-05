Российские военные при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожили пункт дислокации иностранных наемников с 80 боевиками.

Точка временного размещения западных военных была поражена в районе Балаклеи Харьковской области, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Ранее ВС России освободили в ДНР населенный пункт Новоселовка Первая. Всего за неделю было освобождено пять поселков - Лозоватское, Волчье, Ленинское, а также Прогресс и Евгеновка. Все они находятся на территории Донецкой Народной Республики.