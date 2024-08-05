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Удар «Искандера» уничтожил 80 иностранных боевиков под Харьковом

Пункт наемников располагался в районе Балаклеи Харьковской области.
Ирина Егорова 2024-08-05 05:28:53
© Фото: Минобороны России

Российские военные при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожили пункт дислокации иностранных наемников с 80 боевиками.

Точка временного размещения западных военных была поражена в районе Балаклеи Харьковской области, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Ранее ВС России освободили в ДНР населенный пункт Новоселовка Первая. Всего за неделю было освобождено пять поселков - Лозоватское, Волчье, Ленинское, а также Прогресс и Евгеновка. Все они находятся на территории Донецкой Народной Республики.

#Искандер-М #удар #уничтожение #пункт #Иностранные наемники #Харьковкая область #дислокация
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