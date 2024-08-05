Цивилева посетила центр инфекционных болезней «Вороновское» в Москве

Замминистра обороны России Анна Цивилева совместно с заместителем мэра Москвы Анастасией Раковой посетили Московский клинический центр инфекционных болезней «Вороновское», который с марта 2023 года начал свою работу в формате многопрофильного госпиталя для участников специальной военной операции.

Замглавы Минобороны высоко оценила комплексный подход госпиталя к оказанию медицинской помощи военнослужащим, который включает в себя долечивание, реабилитацию, протезирование и обучение пользованию протезом, что способствует их успешной социализации.

«То, что вы делаете, это абсолютный профессиональный подход, очень правильный, очень грамотный - то, к чему мы стремимся. Это именно такая комплексная реабилитация, где ребята изначально проходили лечение, в дальнейшем они переходят на следующий этап - долечивание, реабилитация, протезирование и обучение пользованию протезом», - оценила замминистра.

Как отметила Анастасия Ракова, два корпуса центра были переоборудованы под протезирование и школу ходьбы, где работают специалисты, имеющие опыт протезирования и восстановления функций ходьбы.

Центр оборудован всем необходимым для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи участникам и ветеранам СВО. В лаборатории осуществляются все этапы формирования, создания и подгонки протезов. Госпиталь обеспечивает комплексный подход к оказанию медицинской помощи с учетом характера полученных травм и повреждений, кроме того, военнослужащие проходят курс психолого-социальной адаптации.

В ходе рабочего совещания замглавы российского военного ведомства подчеркнула, что подобные медицинские учреждения не должны концентрироваться только в Москве, поскольку регионам необходимо развиваться и протезные предприятия также должны там присутствовать, чтобы высокотехнологичная помощь была доступна для всех военнослужащих и ветеранов СВО.

«Там должны существовать реабилитационные центры и протезные предприятия. Особенно это касается локации госпиталей по военным округам», - подытожила Анна Цивилева.

Ранее замглавы МО РФ также находилась с визитом в медицинских центрах реаниматологии и оториноларингологии, где участникам спецоперации оказывается высокотехнологичная медицинская помощь. В центрах проводятся уникальные операции по восстановлению гортани и трахеи, сложнейшие челюстно-лицевые и пластические операции.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.