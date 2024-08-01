Цивилева посетила инновационные центры реабилитации бойцов СВО

Заместитель министра обороны России Анна Цивилева посетила ФГБНУ «Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии» (ФНКЦ РР) и ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства России» (НМИЦО ФМБА) с рабочим визитом. Замглавы оборонного ведомства на регулярной основе совершает рабочие визиты в медучреждения и реабилитационные центры для налаживания межведомственного взаимодействия по оказанию высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи участникам специальной военной операции.

«Цель нашего визита, чтобы эта высокотехнологичная медицина, современная медицина, узконаправленная медицина была доступна для наших героев, для наших военнослужащих в периметре гражданской медицины», - заявила Цивилева.

Замглавы Минобороны отметила, что для оказания медпомощи военнослужащим из зоны СВО используются все доступные ресурсы российской медицины.

В ходе визита Цивилева посетила отделения центра, ознакомилась с маршрутизацией пациентов, ходом реанимационных мероприятий и современными технологиями реабилитации участников и ветеранов СВО, получивших тяжелые травмы головного мозга.

В центре оториноларингологии Цивилева ознакомилась со всем спектром высокотехнологических возможностей для лечения и реабилитации участников и ветеранов СВО, а также инновационными разработками в области отечественного протезирования, позволяющими восстановить слух.

Как заявила в ходе визита руководитель ФМБА РФ Вероника Скворцова, в НМИЦО проводятся уникальные операции по восстановлению гортани и трахеи, сложнейшие челюстно-лицевые и пластические операции после тяжелых минно-взрывных травм. Кроме того, в клинике и ее филиалах обеспечен полный цикл медицинской реабилитации.

Ранее Цивилева заявила, что военнослужащие, вернувшиеся из зоны СВО, будут проходить расширенную диспансеризацию для выявления скрытых заболеваний и травм. Об этом она сказала в ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.