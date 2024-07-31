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Экипажи Су-25 поразили опорный пункт врага неуправляемыми ракетами

Авиаудар по позициям ВСУ наносился в зоне ответственности группировки войск «Восток».
2024-07-31 10:58:27
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает о поражении украинского опорного пункта и пехоты противника в зоне ответственности группировки войск «Восток». Удар нанесли экипажи штурмовиков Су-25. 

Уточняется, что удар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам. 

Применив вооружение, летчики выполнили противоракетный маневр и выпустили тепловые ловушки. После этого они благополучно вернулись на аэродром вылета. 

Об успешном поражении целей доложил передовой авиационный наводчик. В российском оборонном ведомстве заявили, что полет прошел в штатном режиме. 

Летчик Су-25 Максим отметил, что полет выполнялся в составе пары на предельно малых высотах, а неуправляемые ракеты пускались по врагу с кабрирования. 

В МО РФ добавили, что в результате авиаудара удалось уничтожить живую силу неприятеля и специальную технику ВСУ.

Ранее сообщалось, что экипажи Су-34 уничтожили пункт временной дислокации боевиков ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#авиация #армия #Су-25 #штурмовики #СВО #группировка восток
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