Экипажи Су-25 поразили опорный пункт врага неуправляемыми ракетами

Минобороны России сообщает о поражении украинского опорного пункта и пехоты противника в зоне ответственности группировки войск «Восток». Удар нанесли экипажи штурмовиков Су-25.

Уточняется, что удар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам.

Применив вооружение, летчики выполнили противоракетный маневр и выпустили тепловые ловушки. После этого они благополучно вернулись на аэродром вылета.

Об успешном поражении целей доложил передовой авиационный наводчик. В российском оборонном ведомстве заявили, что полет прошел в штатном режиме.

Летчик Су-25 Максим отметил, что полет выполнялся в составе пары на предельно малых высотах, а неуправляемые ракеты пускались по врагу с кабрирования.

В МО РФ добавили, что в результате авиаудара удалось уничтожить живую силу неприятеля и специальную технику ВСУ.

Ранее сообщалось, что экипажи Су-34 уничтожили пункт временной дислокации боевиков ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.