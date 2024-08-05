Путин распространил на СК выплату в случае гибели и ранения в зоне СВО

Президент России Владимир Путин подписал указ о выплате сотрудникам Следственного комитета России 5 миллионов рублей в случае их гибели в зоне спецоперации и 3 миллионов в случае ранения.

Выплата в случае гибели следователя в зоне СВО будет осуществляться в равных долях жене (мужу), родителям и детям.

Такие выплаты установлены для военнослужащих и других участников спецоперации.

В марте глава государства распространил выплату в случае гибели участника спецоперации на гражданский персонал Минобороны России, а также других силовых ведомств.