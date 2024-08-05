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Путин распространил на СК выплату в случае гибели и ранения в зоне СВО

Выплата составит 5 миллионов рублей в случае их гибели в зоне спецоперации и 3 миллионов в случае ранения.
Владимир Рубанов 2024-08-05 20:50:58
© Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о выплате сотрудникам Следственного комитета России 5 миллионов рублей в случае их гибели в зоне спецоперации и 3 миллионов в случае ранения.

Выплата в случае гибели следователя в зоне СВО будет осуществляться в равных долях жене (мужу), родителям и детям.

Такие выплаты установлены для военнослужащих и других участников спецоперации.

В марте глава государства распространил выплату в случае гибели участника спецоперации на гражданский персонал Минобороны России, а также других силовых ведомств.

#Владимир Путин #ранение #гибель #выплаты #указ #Социальная защита #СВО
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