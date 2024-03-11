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Путин распространил выплату в случае гибели в СВО на гражданский персонал МО РФ

Выплата на случай гибели участника спецоперации составляет пять миллионов рублей.
2024-03-11 16:43:01
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Президент России Владимир Путин распространил выплату в случае гибели участника спецоперации и на гражданский персонал Минобороны России, а также других силовых ведомств. Соответствующий указ размещен на портале правовой информации.

В случае гибели участника спецоперации его семья получит пять миллионов рублей. Получившим увечья выплатят три миллиона рублей, говорится в документе.

Денежные средства полагаются родным погибшего. В указе сказано, что в равной степени деньги будут выплачены жене, родителям и детям участника военной операции по защите Донбасса.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #Владимир Путин #МО РФ #СВО
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