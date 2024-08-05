Эксперт Попов рассказал, что грозит водителям шумных авто и мотоциклов

Владельцам слишком шумной техники грозит небольшой штраф, но после этого они должны привести в порядок свои автомобили и мотоциклы, рассказал «Звезде» автоэксперт Дмитрий Попов. Если не сделать это, то можно нарваться на гораздо более суровые санкции.

Не всегда просто визуально определить, внесены изменения в конструкцию или это просто неисправность техники, с которой нельзя на ней ездить, объяснил специалист. Иногда видно, что глушители переварены под так называемый прямоточный выхлоп, как у спортивных машин, но иногда это и незаметно.

Но у ГИБДД есть прибор, которым можно проверять уровень шумности выхлопной системы. Нарушители получают небольшой штраф - 500 рублей, но потом им дают 10 дней на то, чтобы привести технику в порядок. Если это не сделано - владельца ждут более жесткие санкции.

«И там уже можно посидеть 15 суток, подумать, стоит ли измененный глушитель таких расходов и нервов», - сказал автоэксперт.

В петербургской полиции предупредили, что будут аннулировать регистрацию техники с апгрейдом под шум, если владельцы не устранят нарушения. Номера таких автомобилей и мотоциклов будут сдавать в архив и за езду на них будут лишать прав.