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Эксперт Попов рассказал, что грозит водителям шумных авто и мотоциклов

Нарушители получают небольшой штраф - 500 рублей, но потом им дают 10 дней на то, чтобы привести технику в порядок. А после этого санкции ужесточают.
Владимир Рубанов 2024-08-05 18:56:29
© Фото: Jacek Bilski imageBROKER.com, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Владельцам слишком шумной техники грозит небольшой штраф, но после этого они должны привести в порядок свои автомобили и мотоциклы, рассказал «Звезде» автоэксперт Дмитрий Попов. Если не сделать это, то можно нарваться на гораздо более суровые санкции.

Не всегда просто визуально определить, внесены изменения в конструкцию или это просто неисправность техники, с которой нельзя на ней ездить, объяснил специалист. Иногда видно, что глушители переварены под так называемый прямоточный выхлоп, как у спортивных машин, но иногда это и незаметно.

Но у ГИБДД есть прибор, которым можно проверять уровень шумности выхлопной системы. Нарушители получают небольшой штраф - 500 рублей, но потом им дают 10 дней на то, чтобы привести технику в порядок. Если это не сделано - владельца ждут более жесткие санкции.

«И там уже можно посидеть 15 суток, подумать, стоит ли измененный глушитель таких расходов и нервов», - сказал автоэксперт.

В петербургской полиции предупредили, что будут аннулировать регистрацию техники с апгрейдом под шум, если владельцы не устранят нарушения. Номера таких автомобилей и мотоциклов будут сдавать в архив и за езду на них будут лишать прав.

#Санкт-Петербург #Автомобили #мотоциклы #полиция #штраф #ГИБДД #наш эксклюзив #шум #госавтоинспекция
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