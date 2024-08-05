В Петербурге полиция начала штрафовать шумных водителей

Полиция в Петербурге начала проверять автомобили и мотоциклы на уровень шума. Это первый регион, где реализован механизм привлечения к ответственности водителей слишком громких транспортных средств, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники Госавтоинспекции проверили технику на шумность во время рейда. Полицейские использовали специальный сертифицированный прибор для замера уровня шума на месте. В первую очередь тестирование коснулось машин и мотоциклов с явными признаками апгрейда.

За выходные водителей 15 транспортных средств привлекли к ответственности за превышение уровня шума двигателей. Они могут в 10-дневный срок вернуть свою технику к заводским параметрам. Иначе регистрацию этих авто и мотоциклов аннулируют, а номера спишут в архив. Езда на такой технике грозит уже лишением прав.

Нарушителей привлекают к ответственности по двум статьям КоАП - за превышение нормативов уровня шума и за внесение конструктивных изменений в транспортное средство.