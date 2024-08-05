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Один человек погиб после атаки БПЛА по автобусу в Белгородской области

Ранения получили три человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Андрей Аркадьев 2024-08-05 17:38:43
© Фото: vvgladkov, Telegram

Дрон атаковал автобус в селе Вязовое Белгородской области - погиб мужчина, еще три человека получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Вязовое Краснояружского района автобус сельхозпредприятия "АгроБелогорье" подвергся атаке беспилотника», - сообщил он в своем Тelegram-канале.

Гладков уточнил, что мужчина получил ранения и умер до приезда медицинских специалистов, и выразил слова соболезнования родным и близким погибшего. Раненых людей направили в больницу, добавил губернатор.

Утром сообщалось, что киевские формирования обстреляли Шебекино. В результате атаки получила осколочные ранения ноги женщина, были повреждены четыре дома и две машины.

#в стране и мире #дрон #белгородская область #атака #гибель
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