МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Жительница Шебекино пострадала при обстреле со стороны ВСУ

При атаке боевиков были также повреждены четыре многоквартирных дома и два автомобиля.
Сергей Лебедев 2024-08-05 11:55:21
© Фото: vvgladkov, Telegram

Сегодня утром украинские националисты обстреляли город Шебекино в Белгородской области. В результате атаки пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, раненую отправили в больницу.

«У женщины множественные слепые осколочные ранения ноги»‎, - цитирует RT заявление главы региона.

Также в результате обстрела были повреждены четыре многоквартирных дома. Осколками посечены два автомобиля.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

#белгородская область #ВСУ #Обстрел #губернатор #пострадавший #Вячеслав Гладков #шебекино
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Высшая школа ВДВ
2
«Альфа». 50 лет
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
5
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
8
СВО. Трофеи
9
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
10
Связь в СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 