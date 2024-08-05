Жительница Шебекино пострадала при обстреле со стороны ВСУ

Сегодня утром украинские националисты обстреляли город Шебекино в Белгородской области. В результате атаки пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, раненую отправили в больницу.
«У женщины множественные слепые осколочные ранения ноги», - цитирует RT заявление главы региона.
Также в результате обстрела были повреждены четыре многоквартирных дома. Осколками посечены два автомобиля.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.
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