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Синоптик Леус пообещал теплый август жителям Центральной России

В середине месяца температура воздуха будет выше нормы.
Владимир Рубанов 2024-08-05 16:58:39
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В центральной части Европейской России август начался прохладной и дождливой погодой. Первые пять дней оказались холоднее климатической нормы. Но еще далеко не осень, и в августе будет много солнечных, сухих и теплых дней, рассказал «Звезде» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Долгосрочный прогноз на этот месяц говорит о том, что в центре европейской части России будет дефицит осадков, в пределах 20-30% от нормы, сообщил он. Температура в ближайшие дни вернется в климатическую норму. На этой неделе будет от 22 до 25 градусов. До конца недели практически каждый день могут идти кратковременные дожди.

На более теплую погоду стоит настраиваться ближе к середине месяца, сказал синоптик. 14-15 августа столбики термометра будут подниматься выше нормы на 3-4 градуса.

«Но отметку в +30 мы, скорее всего, уже не увидим в этом месяце. Тем не менее +24...+28 градусов будут показывать термометры в середине месяца. И такая погода задержится примерно до конца второй декады августа», - рассказал специалист.

Последние 10 дней календарного лета пройдут при температуре, близкой к климатической норме. От 20 до 25 градусов ожидается в дневные часы. В эти дни могут вернуться кратковременные и локальные дожди.

Ранее синоптики рассказали, что августовское потепление в Москве продлится несколько недель, но водоемы остынут.

#Москва #лето #наш эксклюзив #дожди #прогноз погоды #Центральная Россия #август #температура воздуха
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